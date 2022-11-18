Şehzadeler Belediyesi’nin Yeni Harmandalı Mahallesi’ne kazandıracağı Çok Amaçlı Salon ve Yazlık Düğün Alanı projesinin temeli törenle atıldı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, projenin 2 milyon 336 bin TL bedelle hayata geçirileceğini ifade ederek, "Nasip olursa 120 günlük iş süresinde, 2023 yılının şubat ayı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Şehzadeler Belediyesi’nin Yeni Harmandalı Mahallesi’ne kazandıracağı Çok Amaçlı Salon ve Yazlık Düğün Alanı projesinin temeli törenle atıldı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, projenin 2 milyon 336 bin TL bedelle hayata geçirileceğini ifade ederek, "Nasip olursa 120 günlük iş süresinde, 2023 yılının şubat ayı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Şehzadeler Belediyesi’nin Yeni Harmandalı Mahallesi’ne kazandıracağı Çok Amaçlı Salon ve Yazlık Düğün Alanı projesinin temeli törenle atıldı. Törene Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, AK Parti Şehzadeler Kadın Kolları Başkanı Tülay Şentürk, AK Parti Şehzadeler Gençlik Kolları Başkanı Samet Zenginoğlu, belediye meclis yeleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Yeni Harmandalı Mahalle Muhtarı Veysel Akkoyun, hizmetleri nedeniyle Başkan Çelik’e teşekkür ederek yapılacak olan yeni projenin de hayırlı olmasını diledi.

"67 mahallemizin hepsinde izlerimiz var"

Dur durak bilmeden çalışmaya devam ettiklerine değinen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise, "67 mahallemizin hepsinde izlerimiz, eserlerimiz var. Çiftçilerimize yönelik ayrı projelerimiz var. Gençlerimize, kadınlarımıza, öğrencilerimize toplumun her kesimine yönelik çalışmalarımız var. Bugüne kadar sayısız projeyi bir bir hayata geçirdik. Bugün de Yeni Harmandalı Mahallemizde mahalle sakinlerinin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek, güzel bir Çok Amaçlı Salon ve Yazlık Düğün Alanı projesinin temelini atıyoruz. Mahallemize hayırlı olsun" dedi.

Yaz döneminde mahallenin ova yollarında 2,5 kilometre soğuk asfalt çalışmasını tamamladıklarını anımsatan Başkan Çelik, "Yine malzemeli ve malzemesiz ova yolarının bakımını bugüne kadar kesintisiz sürdürdük. Birçok hizmetlerimiz oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ de altyapı ve üst yapıyı yeniledi. Bu vesileyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Çelik proje hakkında bilgi verdi

Temeli atılan projenin 103 ada 1 parselde, 2 milyon 336 bin t bir bedelle hayata geçirileceğini ifade eden Başkan Çelik proje hakkında şu bilgileri verdi: "Projemizi nasip olursa 120 günlük iş süresi sonunda 2023 yılının şubat ayı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Projemiz söz konusu parselimizde yaklaşık 970 metrekare alanda yer alıyor. Salonumuz ise yaklaşık 220 metrekarelik kapalı alanı kapsıyor. Bina haricinde parselin bahçe kısmında 250 metrekarelik kısmı açık düğün ve toplantılara hizmet verecek şekilde saha betonu uygulaması ile kaplanacak. Ayrıca yürüyüş alanları ve araç park yerleri ile birlikte bahçede toplam 470 metrekare alanda yüzey sertleştiricili saha betonu uygulaması yapılacak. Çok amaçlı salonumuz engelli erişimine uygun giriş terasları ile birlikte 220 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Betonarme taşıyıcı elemanlar üzeri çelik konstrüksiyon bir çatısı olacak. Çatı örtüsü poliüretan yalıtımlı sandviç panelden yapılacak. Binamız düğün salonu, gelin odası, mutfak ve lavabo mekanlarından oluşacak. Açık düğün alanımız ise parselin batı tarafında bulunan 250 metrekarelik alanda sahnesi ile birlikte çevre aydınlatmaları yapılarak, her türlü düğün, dernek ve çeşitli faaliyetlere ev sahipliği yapacak şekilde planlanmış bir alandır."

Daha sonra katılımcılara hitaben konuşan Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ise şöyle dedi: "Rabbim kısa sürede bu hizmeti tamamlamayı nasip etsin. Hayırlı hizmetlere vesile yapsın. Emeği geçen değerli Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik’in şahsında bütün belediye çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz."

Yapılan konuşmaların ardından dua edildi ve adaklık hayvan kesildi. Daha sonra protokol üyeleri projenin temeline ilk harcı butona basarak birlikte attı.