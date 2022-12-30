Şehzadeler Belediyesi ve Türkiye Beyazay Derneği Manisa Şubesi, engelli bireyleri, ailelerini ve toplumun tüm kesimlerini engellilikle ilgili farkındalık ve duyarlılığa kavuşturmak, eğitim, sanat, spor ve istihdam alanında ortak faaliyetler yapmak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Şehzadeler Belediyesi ve Türkiye Beyazay Derneği Manisa Şubesi, engelli bireyleri, ailelerini ve toplumun tüm kesimlerini engellilikle ilgili farkındalık ve duyarlılığa kavuşturmak, eğitim, sanat, spor ve istihdam alanında ortak faaliyetler yapmak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Kurulduğu günden itibaren engelli vatandaşlar için pozitif ayrımcılık yapan ve engelliler ile onların aileleri için sayısız hizmeti hayata geçiren Şehzadeler Belediyesi, anlamlı bir iş birliğine daha imza attı. Şehzadeler Belediyesi engelli bireyleri, ailelerini ve toplumun tüm kesimlerini engellilikle ilgili farkındalık ve duyarlılığa kavuşturmak, eğitim, sanat, spor ve istihdam alanında ortak faaliyetler yapmak amacıyla Türkiye Beyazay Derneği Manisa Şubesi’yle protokol imzaladı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Türkiye Beyazay Derneği Manisa Şube Başkanı Fisun Kumbaracı tarafından üç yıllığına imzalanan protokolle taraflar engelliler ve onların aileleri için ortak projeler yaparak hayata geçirecek. İmza altına alınan protokole göre, Şehzadeler Belediyesi, engelli bireylerin faydalanacağı kurslar ve etkinlikler için Gençlik Merkezinde bir derslik, bir yardımcı personel tahsis edecek ve mekânın elektrik, su, ısınma, temizlik gibi faaliyetlerinin yapılması için gerekli ihtiyaçları karşılayacak. Dernek tarafından hazırlanacak projeleri değerlendirecek ve hayata geçirilmeleri için gerekli çalışmaları yapacak. Beyazay Derneği ise engelliler ve aileleri için projeler üretecek, engellilik alanında bilgi ve rehberlik hizmetleri verecek. Engellilerin ve yakınlarının da katılabileceği piknik, konser, spor turnuvası, yazlık sinema gösterimleri, tiyatro gösterimleri, konferanslar, seminerler, geziler gibi faaliyetler organize edecek.

"Sevgi ile bütün engelleri aşabiliriz"

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik yapılan iş birliği protokolünün hayırlı olmasını dileyerek şöyle dedi: "Sevgi ile bütün engelleri aşabileceğimize inanıyor ve aşılamayacak engel yoktur diyerek engellilerimiz için de hayatı rahat yaşanabilir bir hale getirmek için gece gündüz demeden çaba ve gayret sarf ediyoruz. Şehzadeler Belediyesi olarak kurulduğumuzda ilk başta ilçemizdeki engellilerin envanterini çıkardık. Bunları ilgili kurumlar ve işletmeler ile paylaştık. Tüm engelli sivil toplum kuruluşlarımızla periyodik zamanlarda bir araya gelerek neler yapabiliriz diye çaba ve gayret sarf ettik. Manisa tarihinde ilk defa Şehzadeler Belediyesi olarak engelli çocuklarımız da engelsiz çocuklarımızla birlikte rahatça oynayabilsinler diye 17 tane engelsiz çocuk oyun parkı yaptık. Bedensel engellilerimizin ulaşımını sağlamak için sıfır bir araç alarak, Engelsiz Nakil Aracı olarak engellilerimize tahsis ettik. Karaağaçlı Mahallemizde Engelsiz Yaşam Merkezimizi açtık. Burada özellikle zihinsel engelli kardeşlerimiz 21 yaş üstü olup okullara devam edemeyen kardeşlerimiz kurslardan istifade ediyorlar. Bununla da yetinmedik. Tilkisüleymaniye Mahallemizde çok büyük bir arsamıza, proje çalışmalarını yürütüyoruz, içerisinde iş okulunun olduğu engelli yavrularımızın çalışabileceği, bahçesinde hoşça vakit geçirebileceği, rahatça spor yapabileceği bir kompleksin de çalışmalarını sürdürüyoruz. Daha ne kadar çok hizmet etsek azdır diyorum. Her daim onların yanında olabilmek için bugüne kadar çaba ve gayret saf ettiğimiz gibi bundan sonra da aynı gayreti göstereceğiz."

Türkiye Beyazay Derneği Manisa Şube Başkanı Fisun Kumbaracı da Başkan Çelik’e engelliler için bugüne kadar verdikleri hizmetler için teşekkür ederek, imza altına alınan protokolün hayırlı olmasını diledi.