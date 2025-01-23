Şehzadeler Belediyesi’nin düzenlediği U13 Cup Futbol Turnuvası, Karaağaçlı Futbol Sahası’nda nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Manisaspor U13 takımı şampiyonluk kupasını kaldırırken, turnuvaya katılan genç yetenekler performanslarıyla göz doldurdu.

Manisa’da futbol heyecanı Şehzadeler Belediyesi’nin düzenlediği U13 Cup Turnuvası ile doruğa çıktı. Karaağaçlı Futbol Sahası’nda gerçekleşen turnuvaya Yunusemre Belediye Spor, Mavitaş Spor, Akhisar Yıldırım Spor ve Manisaspor U13 takımları katıldı.Turnuva boyunca genç sporcular, kıyasıya mücadelelerle seyircilerin büyük beğenisini kazandı. Kıran kırana geçen organizasyonda şampiyonluk ipini göğüsleyen takım Manisaspor oldu. İkinciliği Mavitaş Spor alırken, Akhisar Yıldırım Spor üçüncü, Yunusemre Belediye Spor ise dördüncü sırada yer aldı.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlar kupalarını, Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübü Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Gökay Budak’ın elinden aldı. Budak, genç sporcuları tebrik ederek, turnuvanın bir spor şölenine dönüştüğünü ve yetenekli futbolcuların gelecekte büyük başarılara imza atacağına inandığını belirtti.