Şehzadeler Belediyesi, yıllardır bölge halkının mağduriyetine yol açan ve sekiz mahalleyi ilgilendiren Ulutepe Caddesi’nin yenileme çalışmalarını başlattı. Başkan Gülşah Durbay, “Yaklaşık on yıl sonra, bu yolu vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.

Şehzadeler Belediyesi, ilçenin en büyük sorunlarından biri haline gelen ve sekiz mahalleyi ilgilendiren Ulutepe Caddesi’nin yenileme çalışmalarını başlattı. Projelendirme sürecinin ardından anıtlar kurulundan gerekli izinler alınarak başlatılan çalışma, bölgedeki vatandaşlar ve mahalle muhtarlarının uzun yıllardır beklediği bir çözüm oldu. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Başkan Yardımcıları Yenal Yıldırım, Erdem Yıldırım, teknik ekipler ve mahalle muhtarlarıyla birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Uzun yıllardır bölge sakinlerinin ulaşımda ciddi sorunlar yaşadığı Ulutepe Caddesi, Şehzadeler Belediyesi’nin çalışmalarıyla yeniden düzenleniyor. Yıpranmış ve kullanılamaz hale gelen yol, sekiz mahalle ve yaklaşık 33 bin kişinin günlük hayatını doğrudan etkiliyordu.

Çalışmaları yerinde inceleyen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, yaptığı açıklamada, Ulutepe Caddesi’nin yıllardır bölge halkının kangren haline gelmiş sorunlarından biri olduğunu belirtti. Başkan Durbay, “Bugün, sekiz mahallemizin ulaşımında büyük sorunlara neden olan ve yıllardır çözüm bekleyen Ulutepe Caddesi’ndeyiz. Vatandaşlarımızın mağdur olduğu, ulaşımın adeta kangren haline geldiği bu yolda, "Ayağımızı burkuyoruz, araçla bile geçemiyoruz" gibi pek çok şikâyet aldık. Vatandaşlarımızın ulaşım imkânlarından faydalanamadığı, araçların bile giremediği bu yolu, sekiz mahallemizin hizmetine sunmak için çalışmalarımıza başladık. İnşallah önümüzdeki süreçte kaldırım düzenlemelerini de tamamlayacağız. Amacımız, vatandaşlarımızın Şehzadeler’e yakışır şekilde hizmet alması ve bu yollarda çocukların ve insanların güvenle yürüyebilmesidir. Bugün burada mahalle muhtarlarımızla birlikteyiz. Onların da emekleriyle bu günlere geldik. El birliğiyle başaramayacağımız hiçbir şey yok. Yaklaşık on yıl sonra, Ulutepe Caddesi’ni sekiz mahallemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Çalışmalar sırasında Başkan Durbay’a eşlik eden mahalle muhtarları da memnuniyetlerini dile getirdi. İshak Çelebi Mahalle Muhtarı Bayram Gök, “Yaklaşık 20 yıldır bu yol böyleydi. Halk otobüsleri bile buradan geçmiyordu. Gülşah Başkan, kimsenin yapamadığını yaptı” ifadelerini kullandı.

Adakale Mahalle Muhtarı Ali Dinç ise yıllardır vatandaşların şikayetlerinden bıktığını belirterek, “Bu yolun yapılması imkânsız gibi görünüyordu. Ancak Başkanımız Gülşah Durbay, bunu başardı. Artık çocuklarımız okullarına rahatça gidip gelebilecek” dedi.

Tunca Mahalle Muhtarı Suna Marangoz da yolun yalnızca sekiz mahalleyi değil, toplamda 33 bin kişiyi kapsadığını vurguladı. Marangoz, “Bu süreçte Başkanımız verdiği sözleri yerine getirdi. Artık ulaşım kolaylaşacak ve vatandaşlarımız rahat bir nefes alacak” diyerek teşekkür etti.

Bayındırlık Mahalle Muhtarı Bedirhan Çiçek ise “Gülşah Başkanımız, yıllardır çözülemeyen bu sorunu çözerek büyük bir mücadeleyi sonuçlandırdı. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

Şehzadeler Belediyesi’nin gerçekleştirdiği proje, mahallelerde büyük bir memnuniyete neden olurken, Ulutepe Caddesi’nin yenileme çalışmalarının kısa süre içinde tamamlanması planlanıyor. Çalışmaların ardından kaldırım düzenlemelerinin de yapılacağı ifade edildi.

Ulutepe Caddesi, yıllar sonra yeniden bölge halkının kullanımına açılacak ve ulaşımda önemli bir rahatlama sağlayacak. Başkan Durbay’ın, muhtarlar ve ekiplerle birlikte yürüttüğü çalışmanın, Şehzadeler ilçesinin modernleşme yolundaki önemli adımlarından biri olması bekleniyor.