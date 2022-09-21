Şehzadeler Belediyesi, bu yıl mart ayında başlattığı soğuk asfalt çalışmalarında 35 kilometre ova yolunu soğuk asfaltla buluşturdu.

Şehzadeler Belediyesi, bu yıl mart ayında başlattığı soğuk asfalt çalışmalarında 35 kilometre ova yolunu soğuk asfaltla buluşturdu.

Bir tarım kenti olma özelliği de taşıyan Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, üreticilerin bağ ve tarlalarına rahat ulaşıp, ürettiklerini pazarlara kolayca götürebilmeleri için ova yollarında malzemeli ve malzemesiz ova yolu bakımları yapan Şehzadeler Belediyesi, bu çalışmalarda bugüne kadar 4 bin 590 kilometrenin üzerinde ova yolu bakımı gerçekleştirdi. Belediye çalışmalarında geçen yıl çıtayı yükselterek ana arter yolları ise soğuk asfalt çalışması başlattı. 2021 yılında 105 km ova yolu soğuk asfaltla kaplandı. Çalışmaların 2022 yılı ayağı ise mart ayında Yeni Harmandalı, Çamköy, Şirin, Karayenice, Aşağıçobanisa, Karaoğlanlı ve Sancaklıuzunçınar mahallelerinde başladı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, çalışmalar çerçevesinde bugüne kadar 35 kilometre daha ova yolunda soğuk asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini ifade ederek, çalışmaların yıl boyunca program dahilinde devam edeceğini söyledi.

Başkan Çelik “Program dahilinde ilçemizin tamamında bölüm bölüm çalışmamız devam edecek. Ekiplerimiz şu günlerde Sancaklıçeşmebaşı Mahallemizdeki ova yollarında soğuk asfalt çalışmaları yapıyor. Önümüzdeki günlerde de bu çalışma Sancaklıkayadibi ve Sancaklıuzunçınar Mahallerimizde devam edecek. Üreticilerimiz, çiftçilerimiz için hayırlı olsun. Allah kazasız belasız bu yolları kullanmayı, binbir emekle yetiştirilen ürünlerimizin bu yollardan geçerek daha kolay pazara ulaşmasını nasip etsin. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum” dedi.