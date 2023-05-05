Şehzadeler Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında yapılan toplantıda 12 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Şehzadeler Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı dün Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında yapıldı. Saygı duruşunda bulunulup akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda Başkan Çelik kısa bir açılış konuşması yaparak, belediyenin çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Şehzadeler Belediyesi’nin hizmetlerine devam ettiğini kaydeden Başkan Çelik şöyle dedi: "Biten projelerimiz var, açtığımız. Açmaya hazır hale gelmiş, tamamlanmış çok sayıda salon projemiz var. Çok önemsediğim 21 yaş üstü engelliler için rehabilitasyon merkezi ve korumalı iş yeri projemizin de ihalesi yapıldı. Yer teslimi gerçekleştirildi. İnşallah önümüzdeki günlerde onun da temelini atacağız. Gençlik Merkezimizin de inşaat çalışmaları bitmek üzere. Yine aynı şekilde Fetih Mescidi’nde birkaç ay içerisinde çalışmaları tamamlayıp, teslim almayı planlıyoruz. Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığımızca birçok mahallemizde hayata geçirilecek aydınlatmalı halı sahalar ve semt sahaları ile ilgili ihalesi yapılan, ödeneği gelen projeler var. Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ediyoruz."

Başkan Çelik’in açılış konuşmasının ardından meclis gündemindeki maddelerin görüşülmesine geçildi. Toplantıda 12 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Haziran ayı meclis toplantısının ise 1 Haziran 2023 tarihinde yapılacağı ifade edildi.