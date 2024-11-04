Manisa İl Birinciliği’nde mücadele eden Şehzadeler Belediyesi Küçük Kadınlar Voleybol Takımı, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nü 3-2 mağlup ederek grupta ikinci sıraya yerleşti.

Manisa’da devam eden İl Birinciliği müsabakalarında Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübü Küçük Kadınlar Voleybol Takımı, bir kez daha galip gelerek voleybol tutkunlarının dikkatini çekti. Son maçta, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’ne karşı kıyasıya bir mücadele veren takım, setlerde 3-2 üstünlük sağlayarak galibiyet serisini sürdürdü ve puanını 8’e yükseltti. Bu zafer, takımı grupta ikinci sıraya taşıyarak şampiyonluk yolundaki iddialarını güçlendirdi.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı müsabakada, Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Gökay Budak ve Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Şimşek, maçı baştan sona büyük bir ilgiyle takip etti. Budak ve Şimşek karşılaşmanın bitiminde sahaya inerek sporcuları tek tek tebrik ettiler. Genç sporcuların başarılarından duyduğu gururu dile getiren Budak “Bu gençlerin gözlerinde başarıya olan inancı görmek bizi çok mutlu ediyor. Şehzadeler Belediyesi olarak her zaman onların yanında olacağız. Her zaman sporcularımızın yanında ve destekçisi olan değerli Başkanımız Gülşah Durbay’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Manisa İl Birinciliği’nde dört maçı geride bırakan Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübü, kalan sekiz karşılaşmada da aynı kararlılıkla sahada yer almayı planlıyor. Bu galibiyetin verdiği moralle hazırlıklarına devam eden takım, önlerindeki maçları kazanarak Manisa şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.