Şehzadeler Belediyesi, her yıl geleneksel hale getirdiği Kadir Gecesi programını bu yıl da Hatuniye Camisi bahçesinde gerçekleştirdi. Binlerce Manisalının bir araya geldiği gecede Şehzadeler Belediyesi vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.

Şehzadeler Belediyesi, her yıl geleneksel hale getirdiği Kadir Gecesi programını bu yıl da Hatuniye Camisi bahçesinde gerçekleştirdi. Programda AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi ve Milletvekili Adayı Doç. Dr. Ayşe Nevin Sert, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Doğuş da hazır bulundu. Başkan Çelik ve beraberindekiler, binlerce Manisalıya Şehzadeler Belediyesi’nin su, limonata, helva, simit, pilav, ayran ve tatlı gibi ikramlarından dağıttı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi’nin geleneksel Kadir Gecesi programını bu yıl da gerçekleştirdiklerini ifade ederek şöyle konuştu: "Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’ni Hatuniye Camimizde büyük bir huşu içerisinde binlerce hemşehrimiz ile birlikte idrak ediyoruz. Her yıl olduğu gibi burada çeşitli ikramlarımız var. Su, limonata, helva, simit, pilav, ayran ve tatlılarımız var. Çayları ücretsiz olarak ikram ediyoruz. Rabbim Kadir Gecesi’ni hakkıyla idrak edip, günahlardan da arınmış bir şekilde bayrama ulaşmayı nasip etsin."

"Bu yıl deprem bölgesinde de faaliyetlerimiz var"

Şehzadeler Belediyesi’ni bu yıl sadece Manisa’da faaliyet sürdürmediğini hatırlatan Başkan Çelik, "Adıyaman’da her gün 5 bin kişilik iftar ve sahur ikramında bulunuyoruz. Adıyaman’da kurduğumuz mobil sahnemizle Ramazan’ın ruhuna uygun etkinlikler, çocuklarımız için Hacivat Karagöz, orta oyunları gösterileri icra ediyoruz. Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde bin ile 3 bin arasında hemşehrimize iftar ikramında bulunuyoruz. Manisa’daki aşevimizde yaptığımız yemekleri, Manisa’mıza misafir olan depremzede vatandaşlarımızın evlerine ulaştırıyoruz. Ramazan’ın ruhuna uygun şekilde birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, paylaşma ve dayanışmamızı ortaya koymak için Şehzadeler Belediyesi olarak adeta seferber durumdayız. Rabbim hayırlarımızı kabul etsin. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Rabbim bizi bayrama kavuştursun. Bu mübarek geceler, günler hürmetine tüm sıkıntılarımızdan kurtulmaya bugün ve geceleri vesile etsin. Tüm Şehzadeler halkının, İslam aleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Baybatur Başkan Çelik’e teşekkür etti

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur da Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e teşekkür ederek şöyle konuştu: "Bu akşam geleneksel hale gelen Kadir Gecesi münasebetiyle Hatuniye Camisi bahçesindeyiz. Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik’in göreve gelmesiyle başlattığı muazzam bir gelenek. Başkanımız ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Binlerce insan teravih namazını kıldı, ardından ilahiler okunuyor, dualar ediliyor. Dışarıda da başta belediyemizin ve hayır sahiplerinin birbirinden lezzetli ikramları var. Gecemiz mübarek olsun. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah Ramazan Bayramı’na hepimizi kazasız, belasız ulaştırsın. Şimdiden hemşehrilerimizin bayramını da tebrik ediyorum. 14 Mayıs’ta da inşallah ikinci bayramı da hep beraber kutlarız."

Belediyenin ikramlarından alan vatandaşlar da her yıl yapılan uygulama nedeni ile Başkan Çelik’ e teşekkür etti.