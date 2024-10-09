Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Başkanlığı Öğretim Üyesi Berrin Nuroğlu Çoban, Şehzade Mustafa Han için her yıl Bursa’da ölüm yıldönümünde önce lokma hayrı yapıyor, ardından Cuma namazı sonrası dualarla anılmasına vesile oluyor.

6 Ekim 1553 yılında Konya’nın Karapınar ilçesinde babası Kanuni Süleyman tarafından öldürtülen Konya Sancak Beyi Şehzade Mustafa Han ölümünün 47’inci yılında kabrinin bulunduğu Bursa Muradiye Külliyesinde ve Bursa Uludağ Üniversitesi kampüs camisinde dualarla anıldı.

Şehzade Mustafa Han için Bursa Uludağ Üniversitesi kampüs camisi önünde öğrencilere MSKÜ Öğretim Üyesi Berrin Nuroğlu Çoban tarafından lokma ikramının bulunulduğu programa Üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Muradiye Külliyesinde öğlen namazını müteakip, Şehzade Mustafa Han, Muradiye Camisi görevlileri tarafından okunan mevlid ve dualarla kabri başında anıldı.

Şehzade Mustafa Han

Her yıl 6 Ekim’de kabri ziyaretçi akınına uğrayan, adaletli kişiliği, bilgeliği ve zekası ile çok cesur bir komutan olan Şehzade Mustafa Han, halkının adeta göz bebeği idi. Osmanlı halkı, çok sevdiği Şehzadesinin tahta çıkmasını beklerken, babası tarafından öldürtülmesiyle büyük bir yasa boğulmuştur. Şehzade Mustafa Han’ın ölümünden sonra birçok isyanlar çıkmış, o dönemde doğan erkek çocuklara ekseriyetle Mustafa ismi verilmiştir. Şehzade’nin ardından mersiyeler yazılmış, ağıtlar yakılmıştır. Bu mersiyelerin en önemlilerinden biri Taşlıcalı Yahya Mersiyesidir.