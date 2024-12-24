Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kısa süre önce hizmete açtığı 1. Cadde, yeşil alanları, bisiklet yolu, yürüyüş alanları ve aydınlatmasıyla son halini aldı. Bin 750 metre uzunluğu ve 35 metre genişliğiyle sadece araçların değil, yayaların da çok tercih ettiği cadde şehirde örnek bir güzergah oldu.

Şehir genelinde kentsel tasarım ve cadde yenileme çalışmalarına devam eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yeni güzergahlar açarak hem şehir trafiğini rahatlatıyor hem de vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Bu hamlelerden bir tanesi ise 1. Cadde’de yapıldı. Baştan sona kısa bir sürede tamamlanarak hizmete alınan 1. Cadde bölgenin trafiğine nefes oldu. Bu ulaşım hattı artık Serdivan ile Adapazarı’ndan Kazımpaşa ve İstiklal bölgesine ulaşmak isteyen vatandaşlar için önemli bir alternatif olurken bölge trafiğinin yükünü ise büyük ölçüde rahatlattı. Altyapı çalışmaları kapsamında güzergah üzerinde bulunan dere yer altına alındı, menfez inşa edilerek sel, taşkın ve su baskınlarının önüne geçildi. SASKİ ekipleri, 2 bin 700 metre yağmur suyu hattı, 250 metre kanalizasyon hattı ve 120 metre yağmur suyu ızgarası inşa ederek alt yapıya güç kattı. YOLBAK dolgu çalışmalarıyla birlikte 12 bin ton mekanik malzeme sererek cadde zeminini iyileştirdi ve bin 750 metrelik güzergah 7 bin 500 ton sıcak asfaltla buluştu. Yeni güzergahta geniş kaldırımlar ve bisiklet yolları inşa edilerek yaya ve bisikletlilerin konforu ön planda tutuldu. Sinyalizasyon sistemleri, uyarıcı tabelalar ve yol çizgileriyle ulaşım güvenliği üst düzeye çıkarıldı.