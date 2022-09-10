2022-2023 sezonunda Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde mücadele edecek Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, yeni sezon öncesi basın mensupları ile bir araya geldi. Takımın başantrenörü Mehmet Fatih Işık, “Yeni bir heyecan, yeni bir başlangıç. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya’ya bu hentbol takımının çok yakıştığını düşünüyorum. Hedeflerimiz büyük” dedi.

2022-2023 sezonunda Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde mücadele edecek Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, yeni sezon öncesi basın mensupları ile bir araya geldi. Takımın başantrenörü Mehmet Fatih Işık, “Yeni bir heyecan, yeni bir başlangıç. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya’ya bu hentbol takımının çok yakıştığını düşünüyorum. Hedeflerimiz büyük” dedi.

2022-2023 Hentbol Süper Ligi öncesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı’nın tanıtım töreni gerçekleştirildi. Adapazarı ilçesinde bulunan Orman Park’ta düzenlenen tanıtım toplantısına; Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Büyükşehir Belediye Spor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi, Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç, hentbol takımı başantrenörü Mehmet Fatih Işık, takım menajeri Burçin Albayrak, sporcular ve basın mensupları katıldı. Programda gerçekleştirilen konuşmaların ardından takım oyuncuları ve teknik heyet tanıtıldı.

Şehrin ilk kez hentbol branşında üst seviyede bir takım ile mücadele edecek olmasının heyecanını yaşadıklarını belirten Başkan Yüce, “Sakarya Büyükşehir olarak, geleceğimizin mimarı olan gençlerimize daha fazla sahip çıkmak, korumak ve kollamak için sportif hizmetlerine ayrıcalık gösteriyoruz. Belediyemiz bünyesinde 27 branşta 5 bine yakın sporcuyla ulusal ve uluslararası müsabakalarda şehrimizi temsil ediyoruz. Güreşte, karatede, satrançta, eskrimde hep şampiyonluk seviyelerinde varız. Hentbolda da olacağız inşallah. Zaten bugün hentbolun lansmanı. Hentbolda çok iddialıyız. Hentbol takımını Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesine almamız bizim için bir iftihar tablosu oldu. Hentbol takımımız Türkiye çapında ve Türkiye’nin en gözde takımlarından biri ve olmaya devam edecek. İnşallah biz Süper Lig’de şampiyonluk bekliyoruz. Arkadaşlarla karar verdik, ant içtik, inanç ile heyecanımızı birleştirerek Süper Lig’de şampiyon olacağız kararını aldık. Bu sene Süper Lig’de mücadele edecek olan sporcularımızın kendilerini iyi şartlarda geliştirmeleri için elimizden geleni yapacağız” derken, takıma yeni sezonda başarılar dileyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise spor yatırımları için Başkan Yüce’ye teşekkürlerini iletti.

“Bu takım Sakarya’ya çok yakıştı, hedeflerimiz büyük”

Tören sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan takımın başantrenörü Mehmet Fatih Işık, “Yeni bir heyecan, yeni bir başlangıç. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya’ya bu hentbol takımının çok yakıştığını düşünüyorum. Hedeflerimiz büyük. Belediye başkanımızın da söylediği gibi şampiyonluk hedefi içerisindeyiz. Öncelikle hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak. Ülkemiz ve Sakarya’mızı Avrupa kupalarında temsil etmek ve şampiyonluk ipini de göğüslemek, Sakarya’ya bir kupa getirmek istiyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda da 15 Temmuz’da başlamış olduğumuz hazırlık dönemini dün itibari ile bitirdik. 45 günlük süreçte takımımız, lige hazır oldu. Salı günü saat 3’te Serdivan Spor Salonu’nda oynayacağımız mücadelede tüm Sakarya’mızı bizlerle beraber olmaya davet ediyoruz. Süper Kupa Şampiyonu Beykoz Belediyesi ile kıran kırana bir mücadele olacağını düşünüyorum, inşallah kazanan taraf biz oluruz” diye konuştu.

“Bu sene Sakarya’ya kupa getirmek istiyoruz”

Takım kaptanı Ramazan Döne’de, “Bir buçuk ay önce başlamıştık biz bu serüvene, şuana kadar her şey bizim açımızdan çok iyi gitti ve gidiyor da. Hocalarımız zaten bize hem sportif anlamda hem diğer anlamda desteklerini yansıttılar, artık söz sırası bizde. Bu hafta Salı günü Beykoz Belediyesi ile son Süper Kupa ve Türkiye Kupası Şampiyonası ile mücadele edeceğiz. Artık sahada mücadele edip maçı kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu sene Sakarya’ya bir kupa getirmek istiyoruz. Bu da inşallah Süper Lig Şampiyonluğu olur. Ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz ve inşallah sonu güzel olur” şeklinde konuştu.

Ligin ilk hafta maçında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Hentbol Takımı, 13 Eylül Salı günü saat 15.00’da Serdivan Spor Salonu’nda Beykoz Belediyespor’u ağırlayacak ve müsabakaya seyirciler ücretsiz alınacak.