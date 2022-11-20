Diyarbakır’da bir kişi, at ile şehrin ortasında araç ve yayalara açık olan trafikte tur attı. O anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

Diyarbakır’da bir kişi, at ile şehrin ortasında araç ve yayalara açık olan trafikte tur attı. O anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

Yenişehir ilçesinde öğlen saatlerinde işlek caddelerden Hintli Baba Caddesi’nde bir şahıs, cadde ortasında atıyla tur attı. Şehir merkezinde trafiğe açık olan caddede ilerleyen at cep telefonu ile görüntülendi.