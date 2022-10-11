Bursa’da eski husumetlisi ile yolda karşılaşan adam dehşet saçtı. Öfkeli adam herkesin gözü önünde defalarca bıçakladı, ayırmak ise mümkün olmadı. Dehşet anları vatandaşların kamerasına yansıdı.

Bursa’da eski husumetlisi ile yolda karşılaşan adam dehşet saçtı. Öfkeli adam herkesin gözü önünde defalarca bıçakladı, ayırmak ise mümkün olmadı. Dehşet anları vatandaşların kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Santralgaraj Mahallesi Kent Meydanı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Turhan D.(49) arasında husumet bulunan 42 yaşındaki Bayram G.’yi yolda yürürken gördü.

Belinde taşıdığı bıçağa sarılan Turhan D., Bayram G.’ye arkadan yaklaşarak defalarca sırtından bıçaklamaya başladı. Durumu gören bazı vatandaşlar ayırmaya çalışsa da Turhan D.’yi bir türlü durduramadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipleri gören Turhan D., kaçmaya çalışsa da kısa sürede yakalandı. Sırtından yaralanan Bayram G., ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, polis olayla ilgili tahkikat başlatırken, yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dehşet anları ise vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.