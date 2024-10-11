Aydın’ın Efeler ilçesinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgedeki bir caminin demir korkuluğunda asılı duran çanta vatandaşları panikletirken, gerekli önlemlerin alınmasının ardından uzman ekipler tarafından fünye ile patlatılan çantadan çok sayıda ağız maskesi çıktı.

Olay, Güzelhisar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Ahmet Şemsi Paşa Camii önünde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun araç ve yaya trafiğinin bulunduğu bulvar üzerinde vatandaşlar caminin demir korkuluğunda sahipsiz siyah bir çantanın asılı olduğunu fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelerek güvenlik şeridi çeken ekipler vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Özel kıyafetlerini giyerek çantaya fünye yerleştiren uzman ekip daha sonra bulvarı araç trafiğine de kapatarak çantayı kontrollü bir şekilde patlattı. Uzman ekip tarafından yapılan müdahale sonrası çantadan çok sayıda ağız maskesi çıktı. Ekipler gerekli çalışmalarının ardından bulvarı yaya ve araç trafiğine açtı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.