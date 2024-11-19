Sakarya Büyükşehir Belediyesi, altyapısı ve üstyapısını yenilediği Ahmet Yesevi Caddesine prestij kazandırdı.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri, Ahmet Yesevi Caddesi’ni sil baştan yeniledi. Aydınlatması, çevre düzenlemesi, teknik özellikleriyle prestij konsept uygulaması yapan YOLBAK, son olarak soğuk çizgi çalışmalarını tamamladı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çevre düzenlemesiyle cadde son halini alacak. Bu cadde, konum itibarıyla şehre giriş için önemli bir geçiş özelliği taşıyor ve artık binlerce sürücüye daha konforlu bir ulaşım imkanı sunacak.