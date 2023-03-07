Gazipaşa Caddesi’nde vatandaşların maskotu haline gelen Paşa isimli köpek yaşının ilerlemesi nedeniyle klinikte yaşam mücadelesi veriyor. Hayvansever hemşire Duygu Güneş’in himayesinde yaşamını sürdüren Paşa isimli köpek, tedavi masraflarının karşılanması için hayırseverlerden destek bekliyor. Köpeğe, kemik kanseri teşhisi ile operasyon gerçekleştirildiği öğrenildi.

Zonguldak’ta şehir merkezinde adeta vatandaşların maskotu haline gelen Paşa isimli köpeğin bakımları için hayvanseverlerden destek bekliyorlar.

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