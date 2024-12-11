Brieflyart Galeri ve Hışvahan iş birliğinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle şehrin kültürel hafızasını çağdaş sanatla yeniden şekillendiren “Miras” Sergisi’nin açılışı yapıldı.

Geçmişin ve toplumların hafızasının çağdaş sanatla nasıl yeniden şekillendiğini sorgulayan Miras Sergisi, Gaziantep’in kültürel hafızasında yüzlerce yıllık geçmişiyle beraber adından söz ettiren Hışvahan’da sanatseverlerle buluştu. 28 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek Miras Sergisi, ziyaretçilerine, miras kavramını sabit bir zaman dilimi ya da tarihi bir anlatı olarak ele almak yerine, onu sürekli yeniden üretim ve dönüşüm süreci olarak tartışma imkanı sunuyor.

17 sanatçı 39 eseriyle sergide yer alıyor

Türk çağdaş sanat sahnesinin önde gelen 17 sanatçısının 39 eserinin yer aldığı sergi, tarihi Hışvahan içerisinde geçmişi yeniden inşa edilmesi gereken bir süreç olarak ele alıyor. Hışvahan’ın mimari dokusu ve mekânın taşıdığı kültürel kimlikle geçmişin değerlerini çağdaş sanatın kesişimleriyle yeni bir anlam dünyası oluşturan sergi, yeni bir anlam dünyası meydana getiriyor.

“Kültürel anlamda geniş bir potansiyel sahibiyiz”

Serginin açılış programında konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep’in kültürel anlamda özel bir kent olduğunu aktararak, “Milattan önce 6000-7000 tarihlerine ulaşan bir şehir burası. Bu tarihlerden bugüne kadar bastığımız bu topraklarda insan ayağının hiç eksik olmadığı bir kent. Üst üste medeniyetler ve o medeniyetin damıtıla damıtıla bugün bize Antep işi, yemeni, 106 coğrafi işaretli ürün olarak, etnografik kıyafetler ve Gaziantep Mutfağı olarak bize yansımış bir kültürü yaşıyoruz. Kültür özel bir kavram, medeniyet ise evrensel bir kavramdır tüm insanlığı ilgilendirir. Kültürel anlamda her türlü sektörden olacak kültürü içinde barındıracak kadar geniş bir potansiyel sahibiyiz. Bu tip aktivitelerin varlığı ve bundan sonra devam edecek olması benim için çok önemli. Devamının olmasını da arzu ediyor, bu şehrin geçmişinde bunların olduğunu da çok net görüyorum. Bunun sürekli gelişmesi içinde elimizden geldiğince hep beraber yapmaya gayret edeceğiz” dedi.

Ev sahibi Hışvahan’ın kurucusu Şef Mine Özmen, açılışta yaptığı konuşmada emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bu tarihi ve güzel mekanın şimdi sanatla bütünleşmiş olmasına ve sanatçılarımız ile sizleri burada misafir etmekten mutluluk ve onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Brieflyart Galeri Sahibi Baran Arslan Curoğlu ise sanatçıların emeklerine değinerek, “Bu büyülü mekanda, bu büyülü mekanı sanatla buluşturma noktasında bizlerle iş birliği yapanlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Miras başlıklı sergimiz, mirasın sadece hatırlanılması gereken bir süreç olması ve tarihi bir anlatı olması ötesinde değişen, gelişen dinamik bir süreç olarak karşımıza sunuyor” ifadelerine yer verdi.

Hışvahan’ı Sanatla Buluşturan İpek Özmen Develi de açılışta konuşma yaparak, “Gaziantep’in kültürel mirasıyla şekillenmiş bu tarihi mekanda böylesine değerli eserleri sergilemek bizim için büyük bir onur” dedi.

Sanatçılar adına söz alan Meriç Hızal ise kültürün insan hayatında ve medeniyetteki yerine değinerek, “Bu kent Antik Roma’dan bu yana biriktirdikleriyle, bulunan, bulunamayan, bilinen hepsiyle birlikte muhteşem ve kıskanılası. Yerdeki bazalt taşlardan yukarısındaki kireç taşlarına kadar inanılmaz bir duygu veren bir yer burası. Mutfağı, mimarisi, dokuması ile çok fazla değeri var. Bütün bunlarla biz daha önce tanıştık ve bunlara dokunduk. Biz tekrar gelerek alçak gönüllülükle küçük eserlerimizle tekrar burayı hissettik. Burada kısacık süre içinde de olsa bir iz bırakmak istedik” diye konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı. Açılış sonrası protokol ve ziyaretçiler eserleri sanatçıların bilgilendirmeleriyle beraber inceledi. Brieflyart Galeri “Miras” Sergisi ile yer alan sanatçılar Devrim Erbil, Hakan Esmer, Yalçın Gökçebağ, Mahir Güven, Bedri Baykam, Yusuf Taktak, Şenol Yorozlu, Süleyman Saim Tekcan, Meriç Hızal, Resul Aytemur, Bubi, Onay Akbaş, Nezih Çavuşoğlu, Ekrem Kahraman, Tomur Atagök, Ahmet Yeşil ve Ali Atmaca oldu.