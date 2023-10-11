‘Anakent Otopark ve Meydan Projesi’ inşaatının yüzde 30’unun tamamlandığını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bölgedeki otopark sorununu çözecek ve insanlarımızın buluşma noktası olacak projemiz hızla ilerliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgede yeni bir çekim merkezi oluşacak” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi kentteki otopark sayısını ve yaşam alanlarını artırma hedefi doğrultusunda yatırımlarını sürdürüyor. Bankalar Caddesi ile Kuyumcular Çarşısı arasında bulunan Anakent İş Merkezi’nin yıkılmasının ardından otopark ve meydan projesinin startını veren Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yüzde 30 fiziki gerçekleşmeye ulaşan ‘Anakent Otopark ve Meydan Projesi’ 3 katlı 222 araçlık otopark, meydan ve kafeden oluşuyor. Kent estetiğinin ön planda tutulduğu projenin 2024 yılında tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Projenin yüzde 30’u tamamlandı

İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Anakent İş Merkezi diye bilinen yüksek katlı binayı yıkarak yerine çok modern konvansiyonel otopark yapıyoruz. Üst bölüm ise meydan ve kafe olacak. Şehrin kalbi olarak ifade edebileceğimiz noktalardan biri olan bu bölgeye uygun olmayan bir kütleyi kaldırdık ve sonrasında ihtiyacı karşılayacak bur proje uyguladık. Projenin yüzde 30’u tamamlandı. Bölgedeki otopark sorununu çözecek ve insanlarımızın buluşma noktası olacak projemiz hızla ilerliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgede yeni bir çekim merkezi oluşacak. Kentimiz için muhteşem bir projeyi hayata geçiriyoruz” diye konuştu.