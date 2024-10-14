UEDAŞ’ın bu yıl 12.’sini düzenlediği Uluslararası Şehrin Işıkları Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.

UEDAŞ’ın geleneksel hale getirdiği ’gece ve ışık’ temasının işlendiği Uluslararası Şehrin Işıkları Fotoğraf Yarışması’nın kazananları belli oldu.

1-30 Eylül tarihleri arasında, dünyanın dört bir yanından başvuruların kabul edildiği yarışmaya, bu yıl 3 bin 992 sanatçının çektiği 9 bin 644 fotoğraf katıldı.

Jüri tarafından birinciliğe Özgür Seçmen’in fotoğrafı seçilirken, Neşe Arı ikinci, Aytaç Ünal’ın fotoğrafı ise üçüncü oldu.

Yarışmaya Almanya’daki bir kütüphane fotoğrafıyla katılarak birinciliği göğüsleyen Özgür Seçmen 30 bin, İstanbul’dan tarihi bir sokak fotoğrafıyla katılan ve ikinci olan Neşe Arı 20 bin, Ankara’dan Anıtkabir manzarasıyla katıldığı yarışmada üçüncü olan Aytaç Ünal ise 15 bin liralık ödülün sahibi oldu.

’Uluslararası Şehrin Işıkları 12’ yarışmasında dereceye giren ilk 30 fotoğraf da yıl boyunca birçok sergide sanatseverlerin beğenisine sunulacak.