Depremin 10’uncu gününde, enkazların altında hala cansız bedenlerin olduğu Adıyaman’da, şehrin her noktasına kokulu dezenfektan sıkılıyor.

Depremin 10’uncu gününde, enkazların altında hala cansız bedenlerin olduğu Adıyaman’da, şehrin her noktasına kokulu dezenfektan sıkılıyor.

Deprem sonrasında Adıyaman’da binlerce vatandaş yaralanmış ve yine binlerce vatandaş ise kaldıkları enkazların altında hayatını kaybetmişti. Depremin üzerinden 9 gün geçmesine rağmen enkazların altında kalan vatandaşların cenazelerine ulaşılamadı. Enkaz alanlarında ve çevresinden yayılan kokuların bastırılması amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 7 ekip tarafından kentte bulunan sokaklar, caddeler ve çevre yolları üzerinde araçlarla kokulu dezenfektan sıkılıyor.

Gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getiren görevlilerden Abdullah Polatoğlu, “Kardeş memleketimiz olan Adıyaman’a dezenfektan ekibi olarak çalışmaya geldik. Daha enkaz altında kalan insanlarımız var " diye konuştu.