Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, şehrin dinamiklerinin Kent Konseyi aracılığıyla yerel yönetimlerde daha etkin olduğunu dile getirdi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, şehrin dinamiklerinin Kent Konseyi aracılığıyla yerel yönetimlerde daha etkin olduğunu dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan değişiklikle yeni göreve gelen Kütahya Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yönetimi, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a nezaket ziyaretinde bulundular.

Kent Konseylerinin belediyeler ile vatandaş arasında köprü görevi gördüğünü belirten Başkan Işık, şehrin dinamiklerinin Kent Konseyi aracılığıyla yerel yönetimlerde daha etkin olduğunu dile getirdi. Başkan Işık, "Yasa ile kurulan Kent Konseyleri, seçilmiş meclis üyeleri ve yöneticilerin yanında onlara ışık tutmak, destek olmak amacıyla etki ve danışma mekanizması gibi çalışıyorlar. Amacımız kent genelinde belirtilen ve istişare edilen sorunların en kısa sürede gerekli mercilerle görüşülerek en çözüm bulunması noktasında fikir üretmek” dedi.