Ankara’da ‘Şehrim Kudüs’ sergisi sanatseverlerle buluştu.

Ressam Aslı Baltacıoğlu, daha önce İstanbul Altunizade Kültür Merkezi’nde beğeniye sunduğu ‘Şehrim Kudüs’ sergisinin ikincisini Mustafa Necati Kültür Evi’nde açtı. Ressam Baltacıoğlu ve 36 öğrencisinin 41 eserinden oluşan resim sergisinin açılışı Ankara Valisi Vasip Şahin, eşi Şeyma Şahin ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla Ankara Nuri Pakdil Edebiyat Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. Sergide ressam Baltacıoğlu’nun sanatta sürdürülebilirliğin değerini vurgulamak amacıyla kağıt katlama tekniğiyle hazırladığı ‘Kubbet’üs Sahra’ tasvirinin yanı sıra, toz pastel ve karakalemle tuvale taşınan eserleri de yer aldı.

“Kudüs gittikçe özgürleşiyor”

Sergide eserleri yer alan sanatçıları tebrik eden Ankara Valisi Şahin, “Kudüs çok önemli, birinci kıblemiz. İkinci mübarek beldemiz. Bu yüzden Kudüs’ün bugün sadece bir şehir olmaktan çok öte bir anlamı var. Bugün çektiğimiz ızdırabın da altında yatan bu anlamıdır. Bugün Kudüs gittikçe özgürleşiyor. Şehit şehit, bebek bebek özgürleşiyor. Allah Kudüs’ün özgür halini her birimize göstersin” diye konuştu.

Kudüs’ten ilham alarak hazırlanan eserler, 4-9 Kasım tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.