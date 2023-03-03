Balıkesir’de ağırlanan depremzede aileler Balıkesir Kent Konseyi Şehre Vefa gönüllüleri ile birlikte Balıkesir’in tarihi ve kültürel yerlerini gezdi.

Balıkesir’de ağırlanan depremzede aileler Balıkesir Kent Konseyi Şehre Vefa gönüllüleri ile birlikte Balıkesir’in tarihi ve kültürel yerlerini gezdi.

Afet bölgesinden Balıkesir’e misafir gelen ve Kredi Yurtlar Kurumunda ağırlanan depremzede aileler, Şehre Vefa Başkanı Gökmen Karadağ ve gönüllüler ile Balıkesir’in tarihi ve kültürel yerlerini gezdi. Misafirler ve Şehre Vefa grubu üyeleri Zağnos Paşa Camii, Karesi Türbesi, Kuvai Milliye Müzesi, Ahmet Edip Uğur Gençlik ve Sanat Alanı, Atatürk Evi ve Değirmen Boğazını gezdiler. Afet bölgesinde Balıkesir’e gelen depremzedeler bu imkanı sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Şehre Vefa Grubu Başkanı Gökmen Karadağ ve ekibine teşekkür ettiler.