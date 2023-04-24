Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Gazikültür A.Ş. kentin mahalleleri, hanları, hamamları, mutfak kültürü, esnaflık geleneği gibi son yüzyılı hakkında bilgi veren “Şehre Tanıklığım-Gaziantep’in Son Yüz Yılı” adlı eseri okuyucuyla buluşturdu.

Orhan Yalkın’ın kaleme aldığı kitap, Gaziantep’in günlük adetleri, alışkanlıkları, mevsim rutinlerinin yanı sıra şehrin gelişip değişmesinin de izini sürüyor. Yazar, 265 sayfa 8 bölümden oluşan eserde, dikkatli bir gözlemci olarak bizzat tanık olduğu olay ve olguları kayıt altına alıyor.

Kitap, Panorama 25 Aralık Müzesi, Gaziantep Zeugma Müzesi ve Arkeoloji Müzesi Gazikültür mağazalarında, Türkiye çapında seçkin kitapçılarda, Gazikültür’ün internet sitesi “magazagaziantep.com” ve kitap satışı yapan seçkin internet sitelerinde satışa sunuldu. Kitabın yayın koordinatörlüğünü Gazikültür Yönetim Kurulu Başkanı M. Hakan Tanrıöver, editörlüğünü ise Gazikültür Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar ve Gazikültür Sanat Yönetmeni Muhammet Erdevir yaptı.

“Yaşayan insan hazinelerimiz, medeniyetimizi yaşatmak adına çok kıymetli”

Gazikültür Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Gaziantep’in geçmişten gelen köklü kültür birikimine değinerek, “Yaşayan insan hazinelerimiz, kültür ve medeniyetimizi yaşatmak adına çok kıymetli kişilerdir. Bizler, büyüklerimizin bilgi, görgü, deneyimlerine kulak verdikçe işlerimizi daha iyi, daha doğru ve daha güzel yapacağımızı öğreniriz ailemizden. Yaşayan insan hazinelerimizden biri olan Orhan Yalkın da Gaziantep kültürünün yaşayan en büyük temsilcilerindendir. Orhan Yalkın, şehre dair gözlem ve bu konudaki emekleriyle adeta bir kültür çınarıdır. Onun deneyimleri, gözlemleri, yaşadıkları, tanıdıkları ve tanıklıkları Gaziantep mirasının kaydedilmesi için çok değerlidir. Dolayısıyla Orhan Yalkın’ın çeşitli zamanlarda yazdığı köşe yazıları ve makalelerinden oluşan bu kitap, sadece onun değil bir kuşağın Gaziantep kültürüne dair tanıklığını ortaya koymaktadır” diye konuştu.