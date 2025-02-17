Kar tutkunları, Balıkesir il merkezine kar yağmayınca Susurluk Çataldağ’a giderek karın keyfini sürdü.

Balıkesir’de kar yağışı, merkezde etkili olmasa da yüksek kesimlerde kendini gösterdi. Geçtiğimiz günlerde soğuk ve kar yağışlı havanın etkisiyle Çataldağ, kar severlerin uğrak noktası oldu. Hafta sonu güzel havayı fırsat bilen Balıkesirliler, karın keyfini çıkarmak için dağa yöneldi. Aileler çocuklarıyla birlikte kar topu oynayarak eğlenceli anlar yaşarken, bazıları da piknik yaparak doğanın tadını çıkardı. Çataldağ’ın beyaz örtüsü altında, hem karın hem de güzel havanın tadını çıkaran vatandaşlar, kış mevsiminin keyfini doyasıya yaşadı. Hafta sonunu Çataldağ’da geçiren İlker Tunçay, "Çocuklarımızı gezdirmek için geldik. Kar bize gelmedi bu sene biz kara geldik. Akşamüzeri de döneceğiz" dedi.

Alper Yüksel ise doğanın güzel olduğunu ve korunması gerektiğini söyledi.