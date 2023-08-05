Sivas’ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün kapısının önünde bekleyen yavru tilki görenlerin dikkatini çekti.

Birçok kez şehre inen tilkileri elleriyle besleyen ve hayvanlara sıcak kanlılıkla yaklaşan Sivaslılar, şehri adeta yabani hayvanlar için doğal yaşam alanına çevirdi. Sivas kent merkezine inen tilki yavrusu bulunduğu yer nedeniyle görenlerin bir hayli dikkatini çekti. Sebebi bilinmez ama Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binasının girişinde bekleyen tilki görenleri bir hayli şaşırttı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Adem Uzun tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen yavru tilki esnedikten sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.