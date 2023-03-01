Kastamonu’ya içme suyunu sağlayan Karaçomak Barajının etrafı adeta çöplüğe döndü. Özellikle alkol şişelerinin atıldığı barajın etrafında bulunan çam ağaçlarına da zarar verildi.

Kastamonu’ya içme suyunu sağlayan Karaçomak Barajının etrafı adeta çöplüğe döndü. Özellikle alkol şişelerinin atıldığı barajın etrafında bulunan çam ağaçlarına da zarar verildi.

Kastamonu-İhsangazi karayolu üzerinde bulunan Karaçomak Barajının çevresi kirletildi. Kastamonu’ya hem içme suyunu sağlayan hem de tarım arazilerinin sulanması için kullanılan barajın etrafında alkol şişeleri olduğu görülürken, bölgedeki ağaçlara da zarar verildi. Karaçomak Barajının çevresinin kirletildiğini gören vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.