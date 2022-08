Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Samsun Mobil Uygulaması, ‘Keşfet’, ‘Büyükşehir’ ve ‘Ulaşım’ olmak üzere 3 ana başlıkta hizmet veriyor. Birçok kullanım kolaylığını barındıran uygulama içerisindeki ‘Keşfet’ menüsünden Samsun’a dair ne varsa buradan ulaşılabiliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Samsun Mobil Uygulaması, ‘Keşfet’, ‘Büyükşehir’ ve ‘Ulaşım’ olmak üzere 3 ana başlıkta hizmet veriyor. Birçok kullanım kolaylığını barındıran uygulama içerisindeki ‘Keşfet’ menüsünden Samsun’a dair ne varsa buradan ulaşılabiliyor.

Teknolojiyi her alanda, her projede etkin kullanan Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘Samsun Mobil Uygulama’yı hizmete aldı. 3 ana başlık üzerinde hazırlanan uygulama “Samsun Büyükşehir Belediyesi” yazarak Play Store ve App Store uygulamalarından ücretsiz indiriliyor. İçerisinden Samsun’a dair ne aranıyorsa barındıran uygulama kullanım kolaylığıyla da dikkat çekiyor. TEKNOFEST programları, gezilecek yerler, kültür ve sanat, nöbetçi eczaneler, mobil harita, çözüm merkezi, haberler, ilçeler, ne yerim, nerede konaklarım, turizm rehberi gibi Samsun’a dair birçok içeriğin yer aldığı uygulama ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin çalışma alanları ve abonelik işlemlerini de içerisinde barındırıyor.

Bunun dışında ulaşım ana başlığı altında yer alan ‘yakınımdaki duraklar’, ‘toplu taşıma seferleri’, ‘gezi teknesi saatleri’, ‘trafik yoğunluğu’, ‘nasıl giderim’, ‘taksi durakları’, ‘özel otoparklar’ ‘belediyeye ait otoparklar’ ve ‘yol tarifleri’ gibi hem şehir içindeki hem de şehir dışından gelen vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıracak bilgilerin yer aldığı uygulama ilk günden itibaren yoğun ilgi görmeye başladı.

Vatandaşların her alanda sorununu çözmek ve hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun Mobil Uygulaması, kent hakkında gerekli tüm bilgilere ulaşabileceğiniz kullanıcı dostu bir uygulama olarak hazırlandı. Sürekli güncellenecek olan bu uygulama ile vatandaşlarımız Samsun’daki etkinlik bilgileri, nöbetçi eczaneler, haberler, turizm rehberi, toplu taşıma bilgileri, otopark bilgileri, belediye ve SASKİ işlemleri gibi hayatı kolaylaştıracak birçok bilgiye ulaşabilecek. Biz vatandaşımıza her alanda kolaylık sunmak için çalışıyoruz. Çünkü bu şehrin insanı her şeyin en iyisini en bilimselini ve en iyi teknolojiyi hak ediyor” dedi.