Kastamonu Belediyesi tarafından düzenlenen konserde sahne alan “Şehr-i Dilara Müzik Topluluğu” Türk sanat müziği eserleriyle vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Kastamonu Belediyesi tarafından düzenlenen konserde sahne alan “Şehr-i Dilara Müzik Topluluğu” Türk sanat müziği eserleriyle vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Kastamonu Belediyesi tarafından, kültür etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen gecede, Şehr-i Dilara Müzik Topluluğu sahne aldı. Konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Kastamonu Valisi Avni Çakır da katılımcılarla birlikte konseri dinledi. Müzik topluluğu gecede, Tür sanat müziği eserleri ile vatandaşların kulaklarının pasını sildi. Konserin ardından müzik topluğu ayakta alkışlandı. Şehr-i Dilara Müzik Topluluğuna teşekkür eden Vali Çakır, programın ardından konserde sahne alan topluluğu üyelerine çiçek takdim etti.