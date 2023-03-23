Canik Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçede düzenleyeceği özel etkinlikler ve oruca teşvik ödülleriyle çocuklara unutamayacağı bir Ramazan coşkusu yaşatacak.

Şehr-i Canik Ramazan Serüveni etkinlikleri kapsamında ilçede Ramazan ayında çocuklar için özel etkinlikler düzenleyecek olan Canik Belediyesi, bu sene ilk defa oruç tutacak olan çocuklara ’Oruca Teşvik Ödülü’ verecek. Ramazan ayı boyunca her hafta sonu ayrı bir mahallede kurulacak olan sahnelerde animasyon ve sihirbazlık gösterileriyle, Karagöz ile Hacivat, meddah gibi geleneksel Türk tiyatro gösterileri sahne alacak. Canik Belediyesi, sosyal medya hesapları üzerinden başlattığı ’Oruca Teşvik Ödülleri’ etkinliği çerçevesinde bu sene ilk defa oruç tutacak 6 -12 yaş arası çocuklara birbirinden özel hediyeler verecek.

Canik’te çocukları farklı bir Ramazan bekliyor

Şehr-i Canik Ramazan Serüveni adıyla ilçede Ramazan ayında birçok özel etkinliğe imza atacak olan Canik Belediyesi, çocuklara farklı bir Ramazan coşkusu yaşatacak. Ramazan ayı boyunca her hafta sonu farklı bir mahalleye kurulacak olan sahnelerde çocuklar için Karagöz ile Hacivat, Meddah, Kavuklu ve Pişekâr gibi geleneksel Türk tiyatrosunun başkahramanları çocuklarla buluşacak. Ayrıca çocuklar için animasyon, sihirbazlık ve illüzyon gösterileri ile oyun etkinlikleri düzenlenecek. Canik Belediyesi etkinliklerde çocuklara ikramlarda bulunacak.

Canik Belediyesi’nden çocuklara oruca teşvik ödülü

Canik Belediyesi, çocukların oruç tutma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak ve Ramazan ayının önemini aktarmak amacıyla ’Oruca Teşvik Ödülü’ verecek. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Canik Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden düzenlenen programla bu Ramazan ilk defa oruç tutacak olan 6-12 yaş arası çocuklar birbirinden özel hediyelerin sahibi olacak. Canik Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ’Oruca Teşvik Ödülü’ programına katılmak için Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Canik Belediyesi Twitter hesaplarının takip edilmesi gerektiği, sahurdan çekilen fotoğrafın ilgili gönderinin yorum kısmına eklenerek İbrahim Sandıkçı’nın hesabının etiketlenmesi gerektiği ve #CanikteRamazanSerüveni başlığı yazılarak fotoğrafların paylaşılması gerektiği kaydedildi.

"Çocuklarımız Ramazan coşkusunu doyasıya yaşayacak"

Ramazan ayında ilçede düzenlenecek özel etkinliklerle çocukların unutulmayacak bir Ramazan ayı geçireceğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’e yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizde çocuklarımız için geleneksel hale getirdiğimiz Ramazan etkinliklerimizi bu yıl da sürdürüyoruz. Şehr-i Canik Ramazan Serüveni’ ile çocuklarımız Ramazan coşkusunu doyasıya yaşayacak. Ramazan ayında onların eğlenirken öğreneceği etkinlikler düzenleyeceğiz. Bu yıl ilk defa oruç tutacak çocuklarımızın heyecanına ve mutluluğuna ortak olacak ve kendilerine oruç tutma alışkanlığı kazandırmak için birbirinden güzel hediyeler vereceğiz. İlçemizde çocuklarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızla mübarek Ramazan ayının manevi ikliminde buluşacak, unutulmaz bir ay yaşayacağız" dedi.

Canik Belediyesi’nin ilçede ’Şehr-i Canik Ramazan Serüveni’ kapsamında düzenleyeceği ilk Ramazan etkinliği programı 25 Mart 2023 tarihinde iftardan sonra Hasköy Mahallesi’nde gerçekleştirilecek.