Samsun’un Canik Belediyesi, Şehr-i Canik Ramazan Serüveni ile binlerce çocuğa Ramazan ayının önemini öğretirken, onları geleneksel Ramazan şenlikleri ile buluşturdu.

Canik Belediyesi tarafından ilçede düzenlenen Şehr-i Canik Ramazan Serüveni etkinlikleriyle çocuklar Ramazan ayının önemini eğlenirken öğrendi. Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede kurulan etkinlik çadırında sahne alan Hacivat ile Karagöz, meddah, değerler eğitimi temalı tiyatro, yaş gruplarına göre eğitici ve eğlenceli oyunlarla bir araya gelen çocuklar Ramazan ayının önemi düzenlenen etkinliklerle öğrendiler. İlçedeki çocuklarla her akşam Şehr-i Canik Ramazan Serüveni’nde bir araya gelen, onlarla sohbet eden ve birlikte düzenlenen gösterileri izleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, çocuklara birbirinden özel hediyeler verdi. Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçede düzenlenen geleneksel ramazan etkinlikleriyle geçmiş ile bugün arasında çocuklar için bir köprü kurduklarını ve düzenlenen etkinliklerin çocukların Ramazan ayının önemini ve geleneklerini öğrenmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Canik Belediyesi tarafından ilçede unutulmaz anıların yaşandığı, ikramların olduğu, Ramazan ayının dolu dolu geçtiği Şehri Canik Ramazan Serüveni ailelerden ise tam not aldı.

Çocuklar geleneksel ramazan günlerini yaşıyor

Şehr-i Canik Ramazan Serüveni etkinlikleriyle çocukların Ramazan ayının önemini ve geleneklerini öğrendiklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Ramazan ayının ilk gününden itibaren Şehr-i Canik Ramazan Serüveni’ne çocuklarımızın ve ailelerimizin yoğun bir ilgisi var. Çocuklarımızla kaynaştığımız ve yüreklerine dokunduğumuz bir etkinliğe imza attığımız için mutluyuz. Asıl gayesi geçmişten ile günümüz arasındaki bağı kurabilmek olan etkinliklerimizin çocuklarımızın üzerinde sonuç verdiğini görüyoruz. Çocuklarımızla kurduğumuz gönül köprülerinde onları mutlu ederek Ramazan’ın önemini öğretiyoruz” dedi.

“Çocuklarımızın üzerinde bıraktığımız iz daha kalıcı”

“Çocuklarımıza biraz daha sosyal medyanın çirkinliğinden, bizlerin örfi geleneklerimize döndürme gayreti içerisindeyiz. Ramazan ayı boyunca düzenlediğimiz etkinliklerle bunu sağladığımızı düşünüyorum. Ramazan ayında çocuklarımızın üzerinde bıraktığımız iz daha kalıcı” diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, Şehr-i Canik Ramazan Serüveni etkinliklerini geleneksel hale getirdiklerini belirterek, “Şehr-i Canik Ramazan Serüveni’ni ilçemizde geleneksel hale getirdik. Bu ve önceki Ramazan aylarında olduğu gibi önümüzdeki Ramazan aylarında da Şehr-i Canik Ramazan Serüveni’ni ilçemizde düzenlemeye devam edeceğiz. İnşallah bu etkinliklerimizle geçmişle geleceği bir araya getirmeye devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.