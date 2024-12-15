Bursa’da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar’dan geriye, 8 aylık kızı Nare Lina ile dans ettiği görüntüler kaldı.

Bursa’da 13 Aralık günü 6. Ağır Ceza Mahkemesinde silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 14 Aralık 2024 tarihinde şehit oldu. Bursa İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından şehit Yaşar’ın naaşı, memleketi Adana’da toprağa verilmek üzere Yenişehir Havalimanından uçak ile gönderildi.

Annesinin kucağında, babasının silah arkadaşlarına, babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna bakan şehit kızı Nare Lina, edilen dualarla birlikte annesinin kucağında uyuyakaldı.

Öte yandan, şehit Nurettin Yaşar’ın bir süre önce sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler duygulandırdı. Şehitten geriye, kucağındaki kızı Nare Lina ile dans ettiği görüntüler kaldı.