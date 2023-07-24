Afyonkarahisar’da Yıldırım Kemal Şehitliği’nde başlatılan çevre düzenleme çalışması devam ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Yıldırım Kemal Şehitliği’nde başlatılan çevre düzenlemesi ve tadilat çalışmaları aralıksız sürüyor. DKMP Bölge Müdürü Şahin Çılgın Başkomutan Tarihi Milli Park Müdürlüğü’nün sorumluluk sahasında bulunan Yıldırım Kemal Şehitliğinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Şehitlikteki çalışmaların 30 Ağustos Zafer Haftasına kadar tamamlanması bekleniyor.