Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), il genelinde vatandaşların ziyaretler gerçekleştirdiği mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmaları başlattı.

HBB Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ve Park-Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde vatandaşların ziyaret edeceği mezarlıkların daha sağlıklı, düzenli ve güvenli bir hale getirilmesi amacıyla genel temizlik, bakım-onarım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ekipler; Antakya Şehitliği, Arsuz Karaağaç Şehitliği, Payas Şehitliği, Reyhanlı Şehitliği, Kırıkhan Şehitliği, Hassa Şehitliği, Kumlu Şehitliği, Dörtyol Garnizon Şehitliği, Çavuş Mehmet Kara, Şehit Halil Kurt, Şehit Bünyamin Kılınç mezarlıklarında genel temizlik ve çiçek sulama çalışması gerçekleştirdi.

Yetkililer, ayrıca günlük, haftalık ve aylık bakım planlamalarına göre kabir alanlarının bakım ve onarımını sürdürüyor.