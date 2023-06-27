Adana’nın Kozan ilçesinde, Kurban Bayramı arifesinde, şehitler ve depremde vefat edenleri, yakınları kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Adana Kozan’da da şehitler ve depremde hayatını kaybedenler unutulmadı. Asri mezarlığında şehitler ile depremde hayatını kaybedenlerin yakınları onların kabirlerini ziyaret etti. Aileler, çocukları ile kaybettikleri yakınlarının başında dua etti.

2013 yılında Şırnak’ın İdil ilçesinde Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Claudia Roth’a eşlik ettiği sırada trafik kazasında şehit olan Kozanlı polis memuru Serkan Ağca (24) ve geçen yıl hayatını kaybeden babası Sezai Ağca’nın da kabirleri yakınları tarafından yalnız bırakılmadı. Yeğeni ve kardeşinin kabrini ziyaret eden Emine Yılmaz tüm şehitlere dua ettiğini belirtti. Kabir ziyaretlerini bulunan vatandaşlar hayatını kaybeden yakınlarını için Yasin-i Şerif ve dualar okudu.

Mezarlık Müdürü Mehmet Ağca, Kurban bayramı öncesi kabristanlıkta yoğunluk yaşandığını ifade etti.