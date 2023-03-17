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Zabıta ekipleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle şehir mezarlığında bulunan şehit mezarlarının Türk bayraklarının yenilenmesini sağladı. Mezarlıklar müdürlüğü ise periyodik temizlik çalışmalarını gerçekleştirdiği şehitliğin bakımlarını gerçekleştirerek yapılacak tören öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Kursiyerlere ağız ve diş sağlığı eğitimi

Kursiyerlere ağız ve diş sağlığı eğitimi

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesinde Şehir mezarlığında bulunan şehit mezarlarındaki bayraklar yenilenip, bakımları yapıldı

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