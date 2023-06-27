Adıyaman’da Kurban Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen şehitlik ziyaretinde, dua edilerek karanfil bırakıldı.
Adıyaman Vali Vekili Muhammet Tugay, Adıyaman Milletvekilleri Resul Kurt, Mustafa Alkayış, Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Emrah Bulucu, şehit aileleri ve kurum müdürleri katıldı.
Protokol üyeleri şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Görevliler tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak, dua edildi.
Şehitlik ziyareti sonrasında polisevinde düzenlenen bayramlaşma törenine geçildi.