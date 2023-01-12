Denizli’de Asri Mezarlığa defin edilen şehitlerin anne, baba ve eşi için ücretsiz mezar yeri tahsis maddesinin kabul edilmesi ardından, şehit yakınları Başkan Zolan’la bir araya gelerek teşekkürlerini iletti.

Denizli’de Asri Mezarlığa defin edilen şehitlerin anne, baba ve eşi için ücretsiz mezar yeri tahsis maddesinin kabul edilmesi ardından, şehit yakınları Başkan Zolan’la bir araya gelerek teşekkürlerini iletti.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı Olağan Toplantısı’nda Başkan Zolan’ın önergesiyle, Asri Mezarlığa defin edilen şehitlerin anne, baba ve eşi için ücretsiz mezar yeri tahsis maddesi kabul edildi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Denizli Şube Başkanı Mustafa Işık ile yönetimi Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Işık ziyarette yaptığı konuşmada Asri Mezarlık’ta bulunan asker ve polis şehitliklerine defnedilen kahraman şehitlerin anne, baba ve eşlerine özel ücretsiz mezar yeri tahsis edilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Başkan Osman Zolan’a teşekkür etti. Başkan Zolan ise bu topraklar için canını veren şehitlerin ailelerinin çok kıymetli olduğunu kaydederek, “Onlar insanın en kıymetlisi olan canını, bu vatan için, bayrak için vermişler. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, mekânları cennet olsun inşallah. Her zaman oluğu gibi şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin geride bıraktığı anne, baba, eş ve evlatlarına sahip çıkmak en büyük görevimizdir” ifadelerini kullandı.

“Bu ülkede yaşayabiliyorsak şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir”

Gaziliğin ve şehitliğin öneminden bahseden Başkan Zolan, “Şehit olmak için, vatanı savunmak için cepheye giden askerlerimiz var. Onlar da bizim başımızın tacıdır, kıymetlimizdir. Bugün bu ülkede yaşayabiliyorsak şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Tüm bu güzelliklerle yaşamamızın sebebi sizlersiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah’ım ülkemizi bir ve bütün eylesin. İçerde ve dışarıda kötü emelleri olan, ülkemizi bölmek, güçsüz bırakmak isteyen kişilere Allah’ım fırsat vermesin. El ele kol kola tek vücut mücadelemizi yapmaya devam edeceğiz” dedi.