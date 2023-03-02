Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi binasında ’Anı köşesi’ oluşturulacağını bildirildi.Bu çerçevede dernek ile Kütahya Belediyesi arasında protokol imzalandı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi binasında ’Anı köşesi’ oluşturulacağını bildirildi.Bu çerçevede dernek ile Kütahya Belediyesi arasında protokol imzalandı.

İmzalanan protokolün manevi değerinin çok yüksek olduğunu belirterek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Bugün çok önemli ve manevi değeri yüksek olan protokol imza töreni için bir aradayız. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya şubemiz ile Kütahya Belediye Başkanlığımız arasında işbirliği protokolü imzalıyoruz. Bu işbirliğinin esası, halen hizmet vermeye devam eden dernek binamızda tüm bakım ve onarımları yapmak, ayrıca bir anı köşesi oluşturarak şehitlerimizin ve gazilerimizin hatıralarını orada canlı tutarak milli ve manevi değerlerimizi yükseltecek, ülkeye ve milletimize bağlılığımızı artıracak bir altyapı oluşturmayı istiyoruz. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz, dernek başkanımız, yönetimi ve katkıda bulunan tüm şehit ve dul, yetim ailelerimize teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Asım Okat ise konuşmasında başta Belediye Başkanı Alim Işık olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Okat, “Kütahya’nın en büyük eksiği 1. Dünya Savaşı Kütahya şehitleri ile ilgili herhangi bir anı köşesi, müze ve dokümanın yer almamasıdır. 5 yıldır arşivlediğimiz yaklaşık 2 bin 700 Kütahyalı şehidimizi anı köşemizde gelecek nesillere tanıtmak ve anılarını yaşatmak için bu köşeyi oluşturacağız. Başkanımız bu noktada bize çok büyük destek sağladı. Herkese teşekkür ederim” diye konuştu.