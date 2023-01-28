Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından düzenlenen şehitleri anma etkinliği 20. yılına girdi.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından düzenlenen şehitleri anma etkinliği 20. yılına girdi.

İlkadım ilçesindeki vakıf binasında düzenlenen programda din görevlileri tarafından okunan Kur’an-ı Kerim, 1. ay şehitleri Ali Kesimoğlu, Ali Yıldırım ve tüm şehitlerin ruhuna hediye edildi.

20. yılına giren etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren EMSAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, "Bizler böyle birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece, Allah’ın izniyle hiç kimse bize bir şey yapamaz ve memleketimize zarar veremez. Şehitlerimize rahmet, şehit ailelerimize ve gazilerimize sağlık diliyoruz" dedi.

Programa İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, polis memurları ve şehit yakınları katıldı. Programın sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.