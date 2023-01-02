Samsun’da, İlkadım Belediyesi tarafından Acem Tekkesi ve Sohbet Evi’nde düzenlenen "Şehitlerimize Saygı Gecesi” katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Samsun’da, İlkadım Belediyesi tarafından Acem Tekkesi ve Sohbet Evi’nde düzenlenen "Şehitlerimize Saygı Gecesi” katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Yeni yılın ilk akşamında Şehit Eren Bülbül ve tüm şehitleri için düzenlenen "Şehitlerimize Saygı" anma programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gencinden yaşlısına herkes tarafında ilgi gören gecenin sunumunu Prof. Dr. Şahin Göktürk yaptı. İlk olarak 15 yaşındayken Trabzon Maçka’da PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül’ün annesi ile yapılan röportajla birlikte söz ve müziği Samsunlu Ozan Mustafa Bilir’e (Aşık Obalı’ya) ait “Eren’in Türküsü” isimli ağıt sinevizyon ekranında yansıtıldı. Katılımcıların duygu seli yaşadığı gecede İlkadım Belediyesi Gençlik Korosu Şefi Ali Rıza Gündoğdu ve öğrencileri Çanakkale Zaferi’ni konu alan "Hey Onbeşli" türküsü ve "Şehit Tahtı", "Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı" eserlerini seslendirdi.

Duygu dolu anlar

Gecede sırasıyla Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesinde teröristler tarafından yapılan havan saldırısında yaralanan ve Gaziantep’te tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci için yazdığı “Şehit Mutlucan” şiirini kaleme alan Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü ve İlim Yayma Cemiyeti Samsun Şube Başkanı Adanan İpekdal katılımcılara seslendirdi.

Akabinde Şair-Yazar Adem Alan’ın dedesine hitaben yazdığı ”İkinci Bayrak” adlı şiirini seslendiren İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Türk tarihinde büyük önem arz eden zaferlerin konu olduğu Çanakkale Savaşı’nda bir askerin eşine yazdığı “Ey Benim Nazlı Yarim” adlı şiiri seslendiren Kenan Yavuzarslan katılımcılardan alkış topaldı.

İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Mırık yaptığı konuşmada, “Bu millet, bu günlerden çok daha zor günleri her türlü sıkıntıya rağmen aşarak vatanına sahip çıktı. Bugün güzel yürekleri ve sesleriyle bize bu milli duyguları yaşatan, geçmişimize şehitlerimize atalarımıza bir kere daha minnet duymamız gerektiğini hatırlatan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şehit evladımız Eren Bülbül’ü şehadetinin yıl dönümünde bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. İyi ki varsın Eren!” dedi.

"Şehitlerimize Saygı” isimli gece büyük ilgi gördü.