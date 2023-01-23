Eskişehir’de Yaşayan Bilecikliler Derneği (EYBİLDER) tarafından bütün şehitler ve ahirete göç etmişler için Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutuldu.

Eskişehir’de Yaşayan Bilecikliler Derneği (EYBİLDER) tarafından bütün şehitler ve ahirete göç etmişler için Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutuldu.

Şirintepe camisindeki programa şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda; okunan Mevlid-i Şerif ve dualar eşliğinde şehitler ve ahirete göç etmişler rahmetle yâd edildi. Okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif’in ardından yapılan dualar ile program sona erdi. Daha sonra vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

EYBİLDER Başkanı Davut Mülayim, konu ile ilgili olarak, ’’Tepebaşı Şirintepe camisinde bütün şehitlerimiz ve ahirete göç etmişler için Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okuttuk. Tüm şehitlerimize ve ahirete göç etmişlere Allah’tan rahmet, değerli ailelerine ve aziz milletimize ise başsağlığı diliyorum’’ dedi.