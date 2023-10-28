Bilecik’te düzenlenen Cumhuriyetin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında Bilecik Şehitliği ziyaret edildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleşen Cumhuriyetin 100. Yıl etkinlikleri devam ediyor. Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve Okul Müdürü Sabri Turhan Bilecik Şehir Mezarlığı içerisinde yer alan Bilecik Şehitliği’ne ziyarette bulundu. Ziyaret öncesinde şehitler hakkında öğrenciler bilgilendirildi, vatanın kurulduğu 100. yılını kutladığı Cumhuriyetin kurulmasında en büyük paya sahip şehitlerin önemi anlatıldı. Öğrenciler tarafından aşr-ı şerif ve surelerin okunması sonrasında şehitlere dua edildi.