Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanındaki yol, cadde ve yeşil alanlarda bulunan ekonomik ömrünü tamamlayan aydınlatma direklerini yeni nesil tasarruflu LED aydınlatmalarla değiştiriyor. Şehitler Parkı’nda çalışmalarını tamamlayan ekipler, parkı ışıl ışıl ve daha güvenli bir hale getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanındaki yol, cadde ve yeşil alanlarda bulunan ekonomik ömrünü tamamlayan aydınlatma direklerini yeni nesil tasarruflu LED aydınlatmalarla değiştiriyor. Şehitler Parkı’nda çalışmalarını tamamlayan ekipler, parkı ışıl ışıl ve daha güvenli bir hale getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanını güzelleştirmek ve daha güvenli bir hale getirmek amacıyla; yol, cadde, sokak, meydan, tarihi çevre, park ve bahçeler gibi açık alanlarda aydınlatma çalışmaları gerçekleştiriyor. Şehrin her köşende yaptığı aydınlatma çalışmalarında estetik ve modern görünüme sahip aydınlatmaları tercih eden Büyükşehir Belediyesi, kenti daha aydınlık ve güvenli bir hale getiriyor.

70 bina metrekarelik alan ışıl ışıl olacak

Atatürk Parkı, Değirmen Boğazı, Toplu Taşıma Merkezi, Bandırma Mendirek Sahili Yürüyüş Yolu başta olmak üzere; şehrin birçok noktasında aydınlatma çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de 70 bin metrekare alan üzerine kurulu olan Karesi İlçesi Şehitler Parkı’ndaki aydınlatmaları yeniliyor.

Civarda yaşayan ailelerin ve gençlerin yürüyüş yapmak ve dinlenmek için çokça tercih ettiği Şehitler Parkı’nın; gündüz olduğu gibi gecede güvenli bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla; ekonomik ömrünü tamamlamış olan aydınlatma direklerini, tasarruflu LED aydınlatma direkleriyle değiştiren Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 150 adet direği yenileyerek hem enerjiden tasarruf sağlayacak hem de parkı daha güvenli hale getirecek.