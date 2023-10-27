Kırşehir’de Orman İşletme Müdürlüğü ve Şehit Aileleri Derneği tarafından ortaklaşa hazırlanan projeyle Şehitler Ormanı ağaçları yenilendi.

Şehitlerin unutulmaması ve ailelerine moral sağlamak amacıyla 2019 yılında oluşturulan Şehitler Ormanında bakım ve düzenleme çalışmaları şehit ailelerinin katılımıyla gerçekleşti. Çalışma yapılan alanda konuşan Şehit Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, kuruyan fidanların değiştiğini ve bölgede bakım çalışmaları yapıldığını söyledi. Kılıçaslan açıklamasında; "Şehitlerimizin unutulmaması, ailelerimize moral ve motivasyon sağlamak için İçişleri Bakanlığı Sivil toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle yaptığımız projelerimizden biri olan ’Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz’ projesi ile Şehitler Ormanını şehrimize kazandırdık. ’Ormansız bir yurt vatan değildir’ şiarıyla ağaçlandırma seferberliğine biz de Şehit Aileleri Derneği olarak katkı sunmak istedik ve bölgede 195 adet mavi ladin ağacı bulunuyor" dedi.

Bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını Orman İl Müdürlüğü ve şehit aileleri ortaklaşa yaptı.