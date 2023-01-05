Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde "Osmaniye Şehitlerine Yürüyor" programı Mamure Tren İstasyonu’nda gerçekleştirildi.

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde "Osmaniye Şehitlerine Yürüyor" programı Mamure Tren İstasyonu’nda gerçekleştirildi.

Şehit Kaymakam Saim Bey Dağı’ndan tören alanına kadar yürüyüş yapan izci grupları ve atlı grupları Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Osmaniye Belediyesi organizasyonunda Osmaniye Valili öncülüğünde Mamure tren istasyonunda düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Ardından Zafer Camii İmam Hatibi Mahmut Durmuş Kuran-ı Kerim okuyup akabinde Türkçe mealini açıkladı. İl Müftü Yardımcısı Muhammet Değirmenci tarafından şehitlerimiz için dua yapıldı.

Okunan duaların ardından Sivil Toplum Kuruluşları adına Osmaniye Kültür Sanat Tarih Turizm Derneği Başkanı İsmet İpek günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. İpek konuşmasında, ‘Şehit Saim bey başta olmak üzere şehitlerimizin manevi huzurunda hem milli mücadelenin gururunu hem de 100. Yılını kutlayacağımız Cumhuriyetin coşkusunu yaşıyoruz.’ Dedi.

Osmaniye şehitlerine yürüyor programında konuşan Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz; “Tarihi kahramanlıklarla dolu bu milletin, tarihe yön veren mücadeleleri olmuştur. Tarihin unutmadığı mücadelelerden birisi de Mamure tren istasyonunda Kaymakam Saim Bey ve arkadaşları tarafından verilmiştir. O kahramanlar şehit oldu bu vatanı bize bıraktı. Bize düşen en önemli görevlerden biri bu kahramanlarımızı asla unutmamak. Geçen yıl aldığımız kararla adını her daim hatırlayacağımız Şehit Kaymakam Saim Bey Dağı adını belediye başkanımızın da destekleriyle verdik.” İfadelerini kullandı.

Törenin son bölümünde Mamure şehitler anıtına karanfiller bırakılarak, dualar okundu