19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde yapılan Gençlik Haftası kutlamaları tüm ülkemizde olduğu gibi Erzurum’da da başladı.

Gençler, Palandöken zirvesine 150 metrelik Türk bayrağı ile birlikte 11 kilometrelik yürüyüş yaptıl. Gençlik Haftası çerçevesinde Erzurumlu gençler, şehitleri anmak için Palandöken’in yaklaşık 3 bin rakımlı tepesine yürüdü. Erzurum Abdurrahman Gazi Eko Turizm Alanı Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Parkuru’nda, çam ağaçları içinde yaklaşık 300 öğrenci ve genç gönüllü lider, 150 metrelik Türk bayrağını da açarak 11 kilometrelik bir yürüyüş yaptı. Zirvede Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan gençler, zirvenin heyecanını yaşadı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, yürüyüşün sonunda yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetlerine ve Cumhuriyet’e her zaman sahip çıkacaklarını belirterek, “Anadolu’nun zirvesinde gençlerimizle birlikte 11 kilometre yürüdük ve şehitlerimizi andık. Katılan tüm genç arkadaşlarımı kutluyorum. Onlar bizim geleceğimiz ve Cumhuriyet’imizin yılmaz savunucuları. Bayramımızı onlarla birlikte coşkulu bir şekilde kutlamaya devam ediyoruz. Vatanımızın kurtarıcıları ve yiğitlik destanları yazan şehitlerimizi, gazilerimizi de rahmetle, minnetle ve şükranla andık” diye konuştu.

Şehitleri anma yürüyüşüne katılan gençlerde heyecanlarını ve coşkularını ifade ederken, “Vatanımızı ve milletimizi korurken hayatını feda eden şehitlerimizi anmak ve Gençlik Haftası’nı kutlamak için düzenlenen bu programa katıldığımız için gururluyuz. Cumhuriyet’imizi ve vatanımızı her zaman koruyacak, bayrağımızı zirvelere çıkaracağız” dediler.

Programın sonunda bol bol hatıra fotoğrafı çektiren gençler, geldikleri yürüyüş parkurundan aynı coşku ve heyecanla geri geldi.