Bursa’da bir grup hayırsever vatandaş, Cumhuriyetin 100’üncü yılında şehitler için Üftade Camii’de dua okuyup, çorba ikramında bulundu.

Bir grup hayırsever vatandaş, sabah namazında şehitler için Osmangazi ilçesinde bulunan Üftade Camii’de toplandı. Kur’an-ı Kerim okunması ve duaların edilmesinin ardından şehitler için çorba ikramında bulunuldu. Cumhuriyetin 100. yılında vatandaşlar, daha sonra ellerinde bayraklar ile Pınarbaşı Şehitliği’ne giderek dualar etti.

Şehitlik Türk bayrakları ile donatılırken, duygu dolu anlar da yaşandı.