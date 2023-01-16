Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, derneğin bağış isteyen değil, bağış kabul eden bir dernek olduğunu kaydederek, “Maalesef şehit aileleri ve gazilerimizin isimlerini kullanarak para isteyen bir takım art niyetli kişiler var. Tüm halkımızdan ricamız bu insanlara itibar etmemeleri” dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, derneğin bağış isteyen değil, bağış kabul eden bir dernek olduğunu kaydederek, “Maalesef şehit aileleri ve gazilerimizin isimlerini kullanarak para isteyen bir takım art niyetli kişiler var. Tüm halkımızdan ricamız bu insanlara itibar etmemeleri” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu Denetçiliği Uzmanı Dr. Ersan Özgür, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kumartaşlı, dernek çalışmaları hakkında Dr. Özgür’e bilgiler vererek, “Üye sayısının artmasını istemeyen tek dernek biziz. Derneğimizin Dinar, Sandıklı, Sultandağı ve Bolvadin olmak üzere 4 ilçe de temsilciliği var. Biz zamanla diğer ilçelerimizde de teşkilatlanmak istiyoruz. Derneğimiz bağış isteyen değil, bağış kabul eden bir dernektir. Maalesef şehit aileleri ve gazilerimizin isimlerini kullanarak para isteyen bir takım art niyetli kişiler var. Tüm halkımızdan ricamız bu insanlara itibar etmemeleri. Vatandaşlarımız bu ve buna benzer durumlarda bizlerle hemen irtibata geçsinler ki bu art niyetli kişileri engelleyebilelim. Dün olduğu gibi bugünde yarında kanımızın son damlasına kadar ülkemizin ve milletimizin varlığını korumaya devam edeceğiz" dedi.