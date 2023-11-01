Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü uhdesindeki Narman Şehitler Barajı projesi ile ilgili son durum değerlendirmesi yapıldı.

Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Jeoteknik Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Ayhan Koçbay, Daire Başkan Yardımcısı Veysi Gümüş, Jeoteknik Hizmetleri Daire Başkanlığı 4. Mühendislik Şube Müdürü Yalçın Şentürk, İlgili Şube Müdürleri, Jeoteknik Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Bölge Müdürlüğü Teknik Personelleri ile yüklenici firma yetkililerinin katılımlarıyla Erzurum’un önemli projelerinden olan ve tamamlandığında 47 bin 60 dekar tarım arazilerinin sulanmasını sağlayacak olan Erzurum Narman Şehitler Barajı ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Barajın 2024 bitirilmesi hedefleniyor

Temelden yüksekliği 86,90 metre olan Narman Şehitler Barajı, gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirildi. 12 milyon metreküp depolama hacmine sahip olacak barajdan, 47 bin dekar araziye su temin edilecek. 2024’te projenin bitirilip, barajda su tutulması hedefleniyor. Yetkililer göre; baraj sayesinde modern sulama ile tanışacak 47 bin dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak.